زميله السابق في فرنسا: مبابي أكثر حسمًا من بنزيما.. ونجم الريال يرد!

تصريحات فرنسية مفاجئة في أعقاب كرة بنزيما الذهبية

لا تتوقف سجالات الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني في بلده فرنسا، رغم أنه يعيش لحظات جيدة عقب فوزه المرة الأولى بجائزة الكرة الذهبية.

هذه المرة يأتي السجال مع الدولي الفرنسي السابق جيروم روتين والذي أدلى بتصريحات مفاجئة عكس التيار في أعقاب فوز بنزيما بالجائزة.

مبابي أكثر حسمًا

وقال روتين في تصريحات صحفية: "بالنسبة لمنتخب فرنسا، فإن كريم بنزيما أقل أهمية من كيليان مبابي، الأخير أهم وأكثر حسمًا".

بنزيما الآن في موقف قوة، لذلك لم يتنازل عن الرد بقوة على زميله السابق بمنتخب الديوك.

عبر إنستجرام، رد بنزيما على روتين قائلا: "أنت تتكلم كثيرا.. قليل من الصمت" مع صورة لروتين عبر خاصية "الستوري".

تفريط في الزمالة

الجدير بالذكر أنه قد تزامل اللاعبان في منتخب فرنسا خلال عام ٢٠٠٧ الذي كان روتين (٤٤ عاما) يلعب فيه آخر مبارياته مع فرنسا بينما على العكس كان بنزيما (٣٤ عاما) يفتتح مشواره الدولي.

ولعب روتين لأندية عديدة أبرزها باريس سان جيرمان وموناكو، وله ١٣ مباراة دولية برفقة أزرق فرنسا سجل خلالها هدفا وحيدا.