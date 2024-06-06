زميله السابق في الأرجنتين: تحدثت مع ميسي ولم أقتنع بالانتقال لإنتر ميامي

محاولة فاشلة من النجم المخضرم لجلب زميله السابق

كشف المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو، عن كواليس المحادثة التي دارت بينه ومواطنه ليونيل ميسي، حول إمكانية انتقاله لصفوف إنتر ميامي.

لاعب بوكا جونيورز الحالي كان أحد المرشحين للعب بجوار ميسي وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز وجوردي ألبا هذا الموسم، ولكنه رفض هذه الخطوة مفضلًا البقاء في الأرجنتين.

وقال روخو في مقابلة مع راديو "لا ريد في بوينس آيرس":"اتصل بي ليو، لم يكن الأمر مثل أي محادثة مع شخص وسيط، لقد تحدثت مع ليونيل ميسي بنفسه الذي طلب مني الانتقال إلى إنتر ميامي، تخيل ماذا يعني ذلك لأي لاعب كرة قدم".

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وأضاف:"الحقيقة أنني لم أقتنع بفكرة الرحيل عن بوكا جونيورز، وجددت عقدي مؤخرًا مع الفريق، تحدثت وقتها مع رومان ريكيليمي وأخبرته بالموقف، وقلت له إنني سأبقى لو أراد استمراري، وهو ما كان مقتنعًا به بنسبة 100%".

جدير بالذكر أن مدافع مانشستر يونايتد وسبورتينج لشبونة السابق لعب مع ميسي لسنوات طويلة في منتخب الأرجنتين، وشاركا معًا في بطولتي كأس العالم 2014 وروسيا 2018، وكذلك كوبا أمريكا 2015 و2016.