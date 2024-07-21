فاق كل التوقعات.. زلزال مبابي يعصف ببيلينجهام في ريال مدريد!

أكد تقرير صحفي إسباني، أن مبيعات قميص كيليان مبابي خلال الأيام الماضية، فاقت كل التوقعات داخل ريال مدريد وشركة أديداس.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن مصادر بالنادي الملكي والشركة الألمانية، إن "ما حدث الأيام الماضية في مبيعات القميص رقم 9 الخاص بمبابي، تجاوز بكثير كل التوقعات".

وأضافت: "لم يسبق أن جرى طلب هذا القدر من القمصان باسم ورقم لاعب في تاريخ ريال مدريد، مثل ما يحدث الآن مع كيليان".

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وأوضحت: "أثار وصول جود بيلينجهام ضجة كبيرة، لكن مبابي تفوّق على الإنجليزي بمقدار 5 أضعاف في مبيعات القمصان (في الصيف)".

وختمت: "هناك حديث عن بيع 4 ملايين قميص لريال مدريد هذا الموسم، لذلك يعد رقم 120 مليون يورو التي يحصل عليها النادي من أديداس بمثابة اتفاق جيد ومربح للطرفين".