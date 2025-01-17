ماذا قال النجم السويدي؟

علق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم باريس سان جيرمان السابق، على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، حول تفوق دوري روشن السعودي على الدوري الفرنسي.

وكان رونالدو قد تحدث خلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر"، عن مدى تطور مستوى كرة القدم في السعودية، قائلًا: "الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي بالتأكيد، لا أقول ذلك لأنني ألعب هنا".

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وأضاف: "إذا لم تصدقوني تعالوا إلى السعودية وسترون الفارق، حاولوا الركض عند 40 درجة مئوية، أما في فرنسا هناك فقط باريس سان جيرمان ومجموعة فرق أخرى ضعيفة، لا أحد منها يستطيع هزيمة باريس لأنه يمتلك المال ويستحوذ على أفضل اللاعبين".

ورد إبراهيموفيتش، أحد الهدافين التاريخيين لباريس سان جيرمان، في تصريحات خاصة لـ"Goal.com" على تصريحات رونالدو، قائلًا: "ليس لدي شيء أقوله للرد عليه - لا يمكن النقاش حول شيء لا يوجد له أدلة".

وأضاف: "باريس سان جيرمان هو أحد أفضل الأندية في أوروبا ويلعب في دوري جيد. ربما فقط إسبانيا وإنجلترا يمكنهم بالتأكيد أن يقولوا أن الدوري الخاص بهم أفضل من الفرنسي".

وختم نجم ميلان وبرشلونة السابق: "لا أستطيع حتى الرد على مزاعم بأن الدوري السعودي أفضل من الفرنسي ولن أضيع وقتي في ذلك".

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يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد وصل إلى المملكة العربية السعودية في يناير 2023 لينضم إلى النصر، واستطاع أن يسجل له 75 هدفًا ويقدم 18 تمريرة حاسمة في 84 مباراة لعبها بقميص العالمي.

وفشل رونالدو في قيادة النصر لتحقيق لقب دوري روشن السعودي، حيث خسر الفريق المنافسة محليًا أمام الهلال خلال آخر موسمين، ولم يحقق "الدون" لفريقه سوى لقب وحيد وهو كأس الملك سلمان للأندية العربية.