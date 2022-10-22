"إبراهيموفيتش ألقى بزميله من الشباك في يوفنتوس بسبب نيدفيد"

مزحة مرعبة من النجم السويدي

زلاتان إبراهيموفيتش له العديد من اللقطات المرعبة في الملعب، ولكن زميله السابق أدريان موتو كشف عن لقطة مماثلة حدثت خلف الكواليس.

مانويل بلازي الذي سبق أن لعب مع موتو وزلاتان في يوفنتوس وتواجد معهما في أحد المعسكرات بالنمسا، اعترض على طريقة مزح الثنائي مع زميلهما بافل نيدفيد، ليأتي الدور عليه في مزحة مرعبة.

موتو قال في بودكاست روماني نقله موقع "فوتبول إيطاليا":"زلاتان طلب مني أن أفتح باب الغرفة وأنظر بالخارج، وكان بلازي يعبر الممر، زلاتان قام بسحبه داخل الغرفة وقام بدفعه تجاه النافذة".

وأضاف:"لقد دلى به من النافذة وأمسك بقدميه، وقال له هل لديك أي شيء آخر لتقوله؟ بلازي كان يصرخ وبعد عودته للغرفة انفجر من البكاء وهاجم زلاتان على هذه المزحة".

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش قضى موسمين مع يوفنتوس بين عامي 2004 و2006 قبل أن يغادر إلى إنتر، بينما رحل موتو بعد موسم واحد فقط.