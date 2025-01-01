بعد أخبار استهدافه .. الرائد يكشف حقيقة تفاوض النصر للتعاقد مع زكريا هوساوي

هل ينتقل هوساوي إلى النصر؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول رغبة نادي النصر في التعاقد مع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لنادي الرائد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وكانت صحيفة "الجزيرة" قد أكدت على النصر يُريد التعاقد مع هوساوي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق، خلال النصف الثاني من الموسم.

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ولكن .. كشف "الميدان الرياضي" عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن ما يتم تداوله بشأن اتفاق الرائد مع النصر بشأن زكريا هوساوي غير صحيح.

وأكدت إدارة الرائد للصحيفة على أنه لم يحدث أي تواصل مع الإدارة من جانب نادي النصر، بخصوص زكريا هوساوي خلال الفترة الحالية.

يُذكر أن هوساوي الذي انتقل إلى الرائد في صيف 2024، ينص عقده على حصول نادي الاتحاد على 30% من قيمة عقده، حال تم بيعه إلى أي فريق آخر.