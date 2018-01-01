زجاجة "برايتون" تُكلف إيمري 8 ألاف يورو

مدرب آرسنال تعرض لغرامة بعد حادثة الزجاجة أمام برايتون

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فرض الاتحاد الإنجليزي غرامة قدرها 8 آلاف يورو على أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال لركله زجاجة خلال مباراة فريقه ضد برايتون الأربعاء الماضي.

وكان المدرب الغاضب قد ركل زجاجة ارتطمت بأحد جماهير برايتون خلال المباراة المنتهية بالتعادل 1-1، وقد اعتذر المدرب سريعًا عن فعلته بقوله بعد اللقاء "لم تكن قوية لكنها لمست أحد المشجعين".

"لقد ركلت الزجاجة لأعبر عن غضبي وخيبة أملي وليس تجاه المشجعين، لم تكن لدي نية لإصابة أحد. إنها حادثة وأعتذر عنها وأتمنى أن يتوقف الأمر هنا".

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ومنح الاتحاد الإنجليزي فرصة للمدرب الإسباني لاستئناف القرار حتى الثاني من يناير، لكن المدرب أبدى قبوله للعقوبة.

وأصدر الاتحاد بيانًا جاء فيه "تم فرض غرامة قدرها 8 آلاف يورو على أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال بعد اعترافه بتهمة سوء السلوك وقبوله للعقوبة. يتعلق الأمر بسلوكه خلال مباراة برايتون في الـ26 من ديسمبر الماضي".