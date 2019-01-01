زانيولو يكشف سر نجاح روما في تجاوز ميلان

صاحب هدف الثلاث نقاط يعبر عما بداخله بعد المباراة

أكد اليافع الإيطالي نيكولو زانيولو، أحقية فريقه في الانتصار الثمين الذي تحقق مساء اليوم الأحد على حساب ميلان بهدفين لهدف في واحدة من مواجهات الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي.

وبعد المباراة قال صاحب هدف تأمين الثلاث نقاط لشبكة سكاي سبورتس الناطقة بالإيطالية "بذلنا كل ما في وسعنا وقمنا بعملنا بشكل جيد على المستوى الدفاعي والهجومي، وهذا كان سر انتصار الليلية، والآن هدفنا الثلاث نقاط في مباراة منتصف الأسبوع أمام أودينيزي".

وأضاف "كانت أمسية رائعة للفريق، وبالنسبة لي. لا أركز سوى على التدريب كل يوم"، مضيفًا بشأن سجله الذهبي على "الأولمبيكو" بتسجيل أهدافه التسعة على ملعب النادي فقط "الأجواء تكون مختلفة مع الجماهير".

وختم "دائمًا يدعمون الفريق، وأود أن أشكرهم على تصفيقهم لي في كل مباراة، وأيضًا عندما لا يحالفني التوفيق سأشكرهم أيضًا، عمومًا. هدفنا تحقيق الفوز في كل مباراة، والنتيجة تتحقق أو لا، المهم أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة".

الفنان نور الدين أمرابط يبدع ويمتع 😍#الهلال_ _الدوريpic.twitter.com/rurz2l2n3M — موقع قول السعودي (@GoalSA) October 27, 2019

الجدير بالذكر أن هذه النتيجة ساهمت في وصول فريق الذئاب للنقطة الـ16، التي وضعته في المرتبة الخامسة في جدول ترتيب أندية الدوري، فيما ظل ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.