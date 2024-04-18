زامل نجوم مانشستر يونايتد وروما ومثل منتخب إنجلترا .. مُختار علي صراع أندية دوري روشن!

مختار علي الذي احترف في الدوري الهولندي ويتألق في دوري روشن

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بعد أن قدم أوراق اعتماده للجميع، أصبح هناك صراع من جانب أكثر من فريق من أجل الظفر بخدمات مختار علي لاعب وسط النصر المعار لصفوف نادي الفتح لنهاية الموسم الحالي، ولكن هناك العديد من المفاجآت وراء مسيرة هذا اللاعب!

التألق في دوري روشن السعودي والانضمام إلى صفوف المنتخب السعودي الأول، هذه ليست بداية القصة، فهناك قبلها قصة طويلة مر بها مختار علي في الملاعب الأوروبية، قبل الانضمام إلى نادي النصر..

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البداية في تشيلسي وسبب الرحيل

مختار علي المولود عام 1997 في مدينة جدة، ليكون أحد مواليد السعودية، ويمتلك أصول صومالية، كما يمتلك الجنسية البريطانية.

بدأ علي مسيرته مع نادي لايتون أورينت، وانضم منه عام 2008 لصفوف تشيلسي تحت 11 عامًا، وتدرج في صفوف النادي الإنجليزي حتى صعد لفريق تحت 23 عامًا عام 2017.

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وكان مختار زميلًا عدد من النجوم الحاليين أبرزهم ماسون ماونت لاعب مانشستر يونايتد الحالي، وتامي أبراهام لاعب روما الإيطالي حاليًا، وغيرهما من النجوم.

أعير مختار لفريق فيتسه الهولندي في يناير 2017، ورغم أنه لم يخض أي لقاء من بدايته إلا أنه كان أحد الخيارات البديلة المهمة في الفريق، وقد تُوج معه بكأس هولندا عام 2017.

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سبب ترك الدوري الهولندي

قال مختار خلال تصريحات في حوار سابق له مع "GOAL": "الأمور لم تسر في هولندا وفقًا لخطتي، وهذا لا يعني أنني ندمت على الرحيل من إنجلترا، لقد اتخذت القرار الصحيح".

وأضاف علي: "بعد عدم حصولي على فرصة مع فيتسه نظرت إلى خياراتي وفكرت في مستقبلي، فكان الخيار الأفضل أمامي هو الانتقال إلى الدوري السعودي".

وواصل: "النصر أجرى اتصالات معي ومع نادي فيتسه، من أجل الحصول على خدماتي، وتمت الصفقة واعتقد البعض أن موافقتي على الانضمام إلى الفريق السعودي بسبب الأموال، ولكن لم يكن هذا هو السبب".

وأوضح مختار: "كلاعب سابق في تشيلسي كنت دائمًا ألعب من أجل البطولات، وهو الأمر المشابه في نادي النصر الذي يُنافس دائمًا على البطولات ويمتلك نفس العقلية".

تمثيل المنتخب الإنجليزي

بعد أن تألق مختار علي في مركز لاعب الوسط المحور، مثّل المنتخب الإنجليزي للشباب تحت 16 عامًا، حيث كان يتم الاعتماد عليه بصفة أساسية.

علي لم يتم استدعائه لمنتخبات الشباب والأولمبي في إنجلترا، ليوافق على تمثيل المنتخب السعودي، في ظل حصوله على الجنسية السعودية.

ولكن نجح المنتخب الأولمبي السعودي في الحصول على خدماته، ليقوده للصعود إلى بطولة أولمبياد طوكيو 2020، التي تم تأجيلها وأقيمت عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

رفضه يايسله مدرب الأهلي!

بعد أن تألق مختار علي مع نادي الفتح؛ كشف وكيل اللاعبين مشعل السفاعي عن أن المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي، رفض التعاقد مع لاعب النصر المعار لنادي الفتح.

وقال السفاعي خلال تصريحات عبر منصة "إكس" في إحدى المساحات، أن يايسله رفض التعاقد مع لاعب وسط الفتح، بعد أن تم عرضه من جانب نادي النصر.

وكشفت صحيفة "الرياضية" مؤخرًا عن أن هناك 3 أندية سعودية على رأسها القادسية الذي اقترب من الصعود إلى دوري روشن السعودي، تُريد التعاقد مع مختار علي الذي تألق مع نادي الفتح، وأصبح أحد عناصر المنتخب السعودي الأول.

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