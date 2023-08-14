زال خطر ريال مدريد ولكن .. النصر يواجه عائقًا وحيدًا في ضم دافيد دي خيا

أحمد الغنام
De Gea, en un partido con el UnitedGettyimages
انتقالاتدوري روشن السعوديالنصردافيد دي خيا

النصر يواصل الضغط لإتمام التعاقد مع دافيد دي خيا لتعزيز حراسة المرمى..

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يبدو أن مصير الإسباني دافيد دي خيا الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيكون مرهونًا بالأيام الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية 2023، مع دخول النصر السعودي على خط التعاقد معه.

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دي خيا كان على رادار ريال مدريد الإسباني بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، لكن النادي الملكي تعاقد مع كيبا أريثابالاجا قادمًا من تشيلسي الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن خيار انتقال دي خيا إلى النصر، الذي يقوده زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، يكتسب قوة كبيرة في الأيام الماضية.

وحسب التقرير، فإن العرض المغري الذي يقدمه النصر إلى دي خيا يمكن أن يوجه مستقبله نحو دوري روشن السعودي.

لكن النصر سيواجه منافسة قوية من بايرن ميونخ الألماني، الذي يبحث هو الآخر عن حارس مرمى جديد، في ظل غياب مانويل نوير الطويل بسبب الإصابة.

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ورغم عرض بايرن ميونخ، لكن النصر ملتزم بشدة بتعزيز مركز حراسة المرمى، ويرى أن دي خيا أحد اللاعبين الذين سيقدمون إضافة قوية لفريق المدرب لويس كاسترو، بالنظر إلى سجله الرائع خلال سنواته مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 7149خاليدو كوليبالي
  • 10648روبرتو فيرمينو
  • 5589نجولو كانتي
  • 13058مارسيلو بروزوفيتش
  • 23504صفقة أخرى
131872 الأصوات