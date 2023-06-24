زاد الطين بلة .. اعتذار ألفيش في مقابلة صحفية يغضب زوجته!

كشف تقارير صحفية أن النجم البرازيلي دانييل ألفيش قد أغضب زوجته جوانا سانز التي طلبت منه الطلاق مؤخرًا بسبب مقابلته الأخيرة.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سبورتس كييدا"، والذي أكد أن المقابلة الأخيرة لألفيش لم تكن بالاتفاق بينه وبين سانز التي أبدت غضبها من تلك الخطوة.
وأوضح الموقع أن زوجة ألفيش تعرضت لحرج كبير بسبب تلك المقابلة وما قاله فيها من كلمات تخصها عندما ذكرها واعتذر لها بشكل علني.
وكانت سانز قد أكدت بشكل علني في تصريحات لصالح صحيفة "آس" أنها لا تريد أن ترتبط بأخبار ألفيش بعد الآن، وأن الأمر يؤثر عليها صحيًا.
جديدر بالذكر أن ألفيش يتواجد في أحد سجون برشلونة بعد أن تم اتهامه بالاعتداء على سيدة جنسيًا في ملهى ليلي في شهر يناير الماضي.
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