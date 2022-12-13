زاباليتا: أحببت مشاهدة ميسي الغاضب وذكرني بمارادونا!

بابلو زاباليتا نجم الأرجنتين السابق يعلق على شخصية ميسي الجديدة!

أعرب بابلو زاباليتا نجم منتخب الأرجنتين السابق عن سعادته برؤية ليونيل ميسي غاضبًا لتلك الدرجة في مواجهة هولندا بربع نهاية كأس العالم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها مدافع الأرجنتين السابق لصالح "بي بي سي"، أكد خلالها أن ما قام به ميسي ذكره بالراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وقال زاباليتا: "أحببت رد فعل ميسي في النهاية، بكل تلك الاحتفالات وبما قاله للويس فان خال عندما اقترب منه بعد النهاية".

وأضاف: "نحن نحب أن نرى ميسي وهو غاضب، لقد ذكرني بعض الشيء بمارادونا، وذلك النوع من الشخصية التي لا تكون أمرًا سيئًا عندما تحاول الظفر بكأس العالم".

جدير بالذكر أن الأرجنتين ستلعب في نصف النهائي أمام كرواتيا على بطاقة التأهل لمواجهة الفائز من المغرب وفرنسا في النهائي.