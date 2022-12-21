رئيس نادي ألماني يسخر من رونالدو: تم عرضه على جميع فرق دوري الأبطال!

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى الدوري الألماني؟

أكد الرئيس التنفيذي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، أكسيل هيلمان، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عُرض على الإدارة لضمه لصفوف الفريق بشهر يناير المقبل.

وأصبح رونالدو لاعبًا حرًا بعد فسخ عقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل بطولة كأس العالم، ويسعى إلى الانتقال لفريق قوي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكانت هناك شائعات كثيرة حول انتقال النجم البرتغالي لصفوف فريق النصر السعودي، بعقد مالي ضخم قيمته 200 مليون يورو لكل موسم لكن رغبة رونالدو هي الاستمرار في اللعب ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال هيلمان لـ DAZN: "لقد تم عرضه علينا".

وأيد فيليب هولزر رئيس النادي تصريحات هيلمان قائلًا: "لدي شعور بأنه عُرض على كل أندية دوري أبطال أوروبا".

وفاز فريق فرانكفورت على نادي رينجرز في نهائي بطولة الدوري الأوروبي بشهر مايو الماضي وحصل على مكان بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم نتيجة لذلك.

لذلك يمكن لرونالدو اذا انضم لهم أن يشارك في بطولته المحببة، باعتباره الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا في شهر فبراير المقبل، وسيمنحه ذلك تحديًا جديدًا في دوري جديد بعدما شارك في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والإيطالي.

ولكن حتى الآن لا توجد أي معلومات حول ما إذا كان فرانكفورت سيكون حريصًا ومهتمًا بضم النجم البرتغالي أم لا.

جدير بالذكر أن رونالدو يبقى حاليًا في دبي وكان يتدرب في منشآت ريال مدريد بعد انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022 من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.