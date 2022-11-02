رئيس مشروع "السوبر ليج": قواعد اللعب النظيف غير عادلة.. انظروا إلى ريال مدريد

في ضيافة "المذيع" توني كروس

يملك الألماني توني كروس برنامجًا إذاعيًا خاصًا به على الإنترنت عنوانه "Einfach Mal Luppen" أو "فقط إشارات" يستضيف فيه حفنة من الشخصيات الشهيرة سواء في عالم كرة القدم أو خارجه، وهذه المرة كان الدور على بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي لمشروع دوري السوبر الأوروبي، قبل مؤتمر حاسم من إدارة المشروع الشهر المقبل لنشر بعض التفاصيل القضائية حوله.

وقال ريتشارت مع كروس: "لقد عرضنا على يويفا وسيلة للحوار وتم قبول هذه الدعوة.. سأكون في نيون الأسبوع المقبل للتحدث مع الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع، من الضروري أن يتم الاستماع إلى الطرف الآخر ويمكننا مواجهة الأفكار، بالتأكيد لن نكون قادرين على الاتفاق على كل شيء. لكنها علامة جيدة للأندية التي تخشى العقوبات إذا انخرطت في الحوار. التزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمكانية إجراء حوار مفتوح في المستقبل كرة القدم علامة إيجابية".

وأضاف: "كرة القدم الأوروبية لا تستفيد من إمكاناتها في الوقت الحالي. يمكن تقديم بطولات أفضل في أوروبا. نحن قلقون بشأن النظام الاقتصادي للأندية التي تتعرض حاليًا لضغوط مالية، ونعتقد أنه يجب تنظيم مسابقة الأندية الأوروبية من قبل الأندية نفسها، كما هو الحال في الدوريات الوطنية".

وأردف: "نحن بحاجة إلى اللعب المالي النظيف الشفاف الذي يفرض المخالفات ويعاقب عليها، في الوقت الحالي هناك شكوك حول هذا، لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يعامل انتهاكات اللعب المالي النظيف كما ينبغي، نظرًا لأن جميع الأندية تتنافس في نهاية المطاف من أجل أفضل اللاعبين".

وتابع: "إنه تشويه للمنافسة أن الأندية التي لديها موارد غير محدودة تقريبًا يمكنها دفع هذه الرواتب أو الانتقالات، على عكس الأندية التي تنتمي إلى شركائها مثل ريال مدريد أو بايرن ميونخ والمسؤولة أمامهم فيما يتعلق بالأمور المادية، أعتقد أن الأندية لها الحق في التفكير في موقعها في مسابقات الأندية الأوروبية ورفع صوتها، لأنه قد يكون هناك تغيير في الأطر القانونية".