رئيس مارسيليا يرد رسميًا على انتقال رينان لودي إلى الهلال .. والمدرج الأزرق ينتفض!

تطورات انتقال رينان لودي إلى الهلال

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رد بابلو لونجوريا، رئيس نادي مارسيليا الفرنسي، على أنباء انتقال البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، إلى الهلال السعودي، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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أنباء قوية ترددت في الساعات القليلة الماضية، بشأن اقتراب لودي "25 سنة"، من الانضمام إلى الهلال في الشتاء الحالي، مقابل 20 مليون يورو "82 مليون ريال سعودي".

وفي هذا السياق.. اعترف لونجوريا، مساء اليوم الجمعة، بتلقي ناديه العديد من العروض؛ للتعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي؛ قائلًا: "نحن في مناقشات حاليًا بشأن هذا الأمر!".

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ورفض رئيس مارسيليا، إعطاء المزيد من التفاصيل بخصوص مستقبل لودي، مؤكدًا على أن فريقه، سيواجه العديد من التحديات، في الميركاتو الشتوي الحالي، وسيكون منتبهًا لكل ما يحدث في سوق الانتقالات.

ومن ناحيتها.. دشنت الجماهير الهلالية، وسمًا باسم "#رينان_لودي_مرفوض" عبر منصة "إكس"، واصفين اللاعب بـ"العاهة" الذي لا يستحق ارتداء اقميص الفريق الأزرق.

وكتب عبد الرحمن الهاشمي: "20 مليون يورو ولاعب عاهة، وتبي تدبسنا فيه ٤ سنين.. هذه لو أشد أعداء النادي يا رئيس الهلال، مايسويها!"، كما قال حساب باسم "N E W T O N": "بـ20 مليونًا، ممكن تجيب جايا أو خيار أفضل من لودي".

ومن ناحيته.. علق حساب باسم "Ri"؛ قائلًا: "للأسف إدارة ما تتعلم من أخطائها.. صفقات بجرب حظي وممكن ينجح، هذه انتهى وقتها؛ لأنك راح تتدبس فيه الموسم القادم، غير أن احتياجك لاعب مثل (إيتو - رافا)، بدل استمرار المهرج".

جدير بالذكر أن لودي، لعب 23 مباراة رسمية مع نادي مارسيليا، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق في صيف 2023، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني؛ حيث فشل في التسجيل، مكتفيًا بصناعة هدف وحيد فط.

SHAHID