رئيس ليون عن كريم بنزيما: سنتحمل جميع المخاطر من أجل إعادته

جول العربي
|
Karim Benzema Real Madrid 2022-23Getty
كريم بنزيماFC Lyonريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا

ليون يفتح أبوابه أمام كريم بنزيما!

يطمح النادي الفرنسي، أولمبيك ليون، بعودة نجم ريال مدريد، كريم بنزيما، مرة أخرى، بعدما قضى به أربع سنوات من قبل.

بنزيما كان قد انضم، إلى ليون عام 2005، في فريق الناشئين، حتى عام 2009، مغادرًا إلى ريال مدريد.

وتحدث رئيس ليون، إلى صحيفة "RMC Sport"، عن عودة بنزيما قائلًا: "إذا كانت لدينا إمكانية، ولو كانت صغيرة جدًا، للتمكن من إعادته، فسنقوم بذلك مع تحمل كل المخاطر".

وأضاف: "لقد شاهدت المباراة ضد برشلونة، لم تلق استحسان بعض الناس، لكنها كانت جيدة جدًا بالنسبة لي".

الجدير بالذكر أن بنزيما شارك مع ريال مدريد، هذا الموسم في 29 مباراة، سجل خلالهم 19 هدفًا، وصنع 5، في جميع المسابقات.

ويسعى ريال مدريد من أجل تعزيز خط الهجوم للموسم المقبل، بسبب حالة الفرنسي البدنية.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

13584 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 20%كريم بنزيما
  • 37%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 15%فيكتور أوسيمين
13584 الأصوات

اختيارات المحررين