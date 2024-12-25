رئيس فياريال يتحدى ريال مدريد وبرشلونة: لا أؤمن إطلاقًا بالسوبرليج

ماذا قال؟

أبدى رئيس نادي فياريال فرناندو رويغ، معارضة شديدة لمشروع دوري السوبر الأوروبي (السوبرليج)، الذي يسعى له كل من ريال مدريد وبرشلونة.

وقال فرناندو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أنا لا أرى السوبرليج، لا أؤمن به إطلاقًا، أنا أؤمن بالمنافسة، لذلك أرى بشكل جيد المنافسة التي نشارك فيها والتي توجد في أوروبا".

وأضاف: "دوري أبطال أوروبا هذا العام بنظام جديد، سنرى كيف يتطور دور المجموعات، وكيف ينتهي وكيف ستكون الأدوار الإقصائية".

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وواصل: "في رأيي، ما يجب تحسينه هو ما نقوم بتحسينه بالفعل: التحكم الاقتصادي، منشآت جيدة، فرق قادرة على المنافسة، إذا رأينا ما كان موجودًا قبل 15 عامًا وما هو موجود الآن، فلا علاقة له ببعض".

وشدد على ضرورة الرهان على فرق الشباب، حيث أبدى اقتناعه بأن "الأندية هي التي تجعل "فرق الشباب وكرة القدم الإسبانية ترتقي، ليست الاتحادات، نحن من نفعل ذلك".

وختم: "بعد ذلك، هناك آخرون يمكنهم أن يعلقوا الأوسمة على أنفسهم، لكن فرق الشباب نعمل عليها نحن أندية الدرجة الأولى والثانية، نحن من نبذل الجهد الكبير".