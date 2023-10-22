رئيس فرنسا يكشف عن أمنيته السيئة تجاه هازارد .. ورد ساخر من البلجيكي

رد مفاجئ من نجم ريال مدريد السابق على ما قاله رئيس فرنسا!

كشف إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، للنجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي وريال مدريد السابق، عن أمنيته السيئة تجاه الأخير خلال منافسات كأس العالم روسيا 2018.

وحرص ماكرون على حضور مباراة نصف نهائي مونديال روسيا بين فرنسا وبلجيكا، التي نجح فيها الديوك في الفوز بهدف صامويل أومتيتي، ليصلوا إلى النهائي لمواجهة كرواتيا.

وشارك هازارد في مباراة خيرية مساء يوم الأربعاء الماضي، مع فريق لي فارايتيس دي فرانس، ضد فريق كالايس، حيث سجل هدفًا وصنع 5 أهداف.

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ولكن قبل تلك المباراة تلقى هازارد مكالمة هاتفية من ماكرون رئيس فرنسا، الذي قال له: "آخر مرة رأيتك في الملعب تمنيت أن تظهر بشكل سيئ، لأنك كنت تلعب ضد فرنسا في مونديال 2018".

ورد هازارد على ما قاله رئيس فرنسا مبتسمًا: "لقد خسرنا ولكنني لعبت بشكل جيد".