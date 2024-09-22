Kylian Mbappe France 2024Getty
معتز الجمال

رئيس فرنسا السابق يهاجم مبابي: ارحل إلى مدريد.. ولكن!

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ماذا قال ساركوزي؟

انتقد رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي، الطريقة التي غادر بها النجم كيليان مبابي فريق باريس سان جيرمان.

ورفض كيليان توقيع عقد جديد مع باريس، أو حتى تفعيل العام الإضافي في عقده الذي انتهى في يونيو الماضي، وقرر الرحيل مجانًا إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الأخير.

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وقال ساركوزي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أستطيع أن أفهم لماذا أراد المغادرة، يمكنني أن أتفهم حلمه، لكنني أجد صعوبة في فهم الطريقة التي فعل بها ذلك، لكن هذا خياره".

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وأضاف متحدثًا عن مشروع سان جيرمان الجديد تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي: "اللعب الجماعي حاليًا له الأسبقية على الجودة الفردية للاعب".

ومن المعروف أن ساركوزي مشجع حقيقي لباريس سان جيرمان، حتى أنه سهل وصول الإدارة القطرية لقيادة النادي في عام 2011.

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وفي 2022، كان ساركوزي أحد الشخصيات الرئيسية التي عملت على إقناع مبابي بتجديد عقده مع باريس لمدة موسمين، كما أكد اللاعب نفسه في وقت لاحق.

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