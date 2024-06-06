رئيس ريال بيتيس يغلق الباب أمام نجم ريال مدريد.. ويفتحه لبرشلونة!

النادي الأندلسي يرتبط لاعبوه ببعض من الأندية الكبرى

تحدث أنخيل هارو رئيس ريال بيتيس إلى وسائل الإعلام يوم الخميس لتقديم ملخص ما يريده الفريق الأندسي مع افتتاح سوق الانتقالات الصيفية.

كان أحد أكثر الملفات المتناولة في حديث هارو، هو المتعلق بلاعب وسط ريال مدريد الذي قضى فترة سابقة في ريال بيتيس.. داني سيبايوس.

يبدو مستقبل سيبايوس غير مؤكد بعد النقص الواضح في دقائق اللعب مع ريال مدريد الموسم الماضي، وقد تم طرح فكرة عودة سيبايوس إلى ريال مدريد مرارًا في الآونة الأخيرة.

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واعترف هارو في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية بأنه من غير المرجح أن يقوم فريق ملعب بينيتو فيامارين بخطوة مشابهة هذا الصيف.

وقال: "احتمال قدومه إلى بيتيس بعيد. الظروف ليست مناسبة لينتهي به الأمر هنا".

وناقش هارو أيضًا وضع جيدو رودريجيز، الذي استهدفه برشلونة أكثر من مرة خلال العامين الأخيرين، فقال: "أرى الأمر معقدًا لأننا قدمنا عرضًا للتجديد في ذلك الوقت ولم يكن هناك أي رد، كونه الآن لاعبًا حرًا، سيكون لديه خيارات مثيرة للاهتمام. لقد كان محترفًا رائعًا هنا، لكن السوق هو ما هو عليه الآن”.