رئيس رايو فاييكانو يفجرها: خاميس رودريجيز مثل مارادونا.. وأفضل من ميسي!

تصريحات رنانة من رئيس النادي المدريدي

فجر مارتين بريسا رئيس نادي رايو فاييكانو الجدل بتصريحات قوية تخص انتقال النجم الكولومبي خاميس رودريجيز إلى صفوف فريق ملعب "دي فاييكاس".

وقال بريسا في تصريحات لشبكة "كادينا كوبي": "إنه لشرف كبير أن أستمتع بلاعب مثله، إنه في ذروة مسيرته. لقد فاز للتو بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا قبل شهر، متفوقًا على ميسي".

وأضاف: "ماذا لو كنت أفضل خاميس على ميسي؟ ما رأيكم؟ لجنة تحكيم البطولة (كوبا أمريكا) قررت أنه لاعب أكثر أهمية من ميسي، لكن سيكون من الحماقة مقارنة ما كان عليه ميسي في آخر عقدين".

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واصل الرئيس إظهار سعادته من خلال مقارنة وصول لاعبه الجديد مع ما حدث قبل 38 عامًا عندما وقع نادٍ صاعد حديثًا في الكرة الإيطالية مع أفضل لاعب في العالم دييجو أرماندو مارادونا.

وقال: "أضعه على نفس المستوى الذي حدث عندما صعد نابولي إلى الدوري الإيطالي، ووقعوا مع دييجو أرماندو مارادونا، في ذلك الوقت كانوا فريقًا متواضعًا، لقد حدث نفس الشيء الآن عندما تمكن ناد مثل رايو من التوقيع مع لاعب مثل خاميس هو لتوه أفضل لاعب في كوبا أمريكا".