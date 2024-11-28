رئيس خيتافي يكشف الكواليس: اتفقنا مع جوارديولا لقيادة الفريق وبرشلونة أفسد علينا الأمر!

ماذا حدث؟

كشف أنخيل توريس، رئيس نادي خيتافي، عن محاولات ناديه للتعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي وأحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم.

وأجرى توريس مقابلة صحفية مع "ماركا"، قال فيها: "هل صحيح أنك أردت التعاقد مع جوارديولا كمدرب؟ نعم، توصلنا خلال عام 2008 إلى اتفاق مع بيب الذي كان يدرب فريق الرديف لبرشلونة في الدرجة الثالثة آنذاك".

وتابع رئيس خيتافي: "تحدثت مع تشيكي بيجوريستين، الذي كان مديرًا رياضيًا لبرشلونة في ذلك الوقت، وأبلغته أننا سنتعاقد مع جوارديولا، ولم يمانع".

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وأردف: "طلب مني تشيكي التحدث مع جوارديولا وشقيقه الذي كان وكيله، وناقشنا الأمر في صالة كبار الشخصيات بمطار باراخاس ووافق بيب على قيادة خيتافي".

وواصل: "في ذلك الوقت، كانوا في برشلونة يريدون التعاقد مع مايكل لاودروب لقيادة الفريق، بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادة فرانك ريكارد".

وختم: "ما حدث بعد ذلك، أن برشلونة قام بإقالة المدرب الهولندي وقرروا أن يأتي جوارديولا بدلا منه، رغم أنه كان على استعداد للقدوم إلى خيتافي وأبلغني بذلك".

وقاد جوارديولا برشلونة في حقبة ذهبية خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، وحقق معه 14 لقبًا، حيث فاز بالدوري الإسباني 3 مرات، بالإضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا في مناسبتين وكأس السوبر الإسباني 3 مرات.

أما على الصعيد الأوروبي، فقد حقق جوارديولا لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين مع البلوجرانا، بالإضافة إلى بطولتي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين أيضًا.