رئيس تحرير ماركا يؤكد العروض السعودي لكريم بنزيما وسيرخيو بوسكيتس .. وطيارة ريال مدريد للتخلص من إيدين هازارد

تعرف على موقف نجوم العالم من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين

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كشف خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن حقيقة العروض السعودية التي وصلت إلى أبرز نجوم العالم خلال الفترة الماضية، بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

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وقال فيليكس خلال تصريحات لبرنامج "ملعب SBC": "تأخر تجديد تعاقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، قد يفتح المجال أمام تجربة جديدة له، وهناك بالفعل عرض سعودي كبير، لن أفصح عن اسم الفريق الذي يُريد ضمه".

وأضاف: "من الصعب أن يأتي نيمار دا سيلفا إلى الدوري السعودي خلال الوقت الحالي، على الرغم من أن باريس سان جيرمان لا يُريده، خاصة وأن راتبه كبير وإصاباته كثيرة".

وعن سيرخيو بوسكيتس قال فيليكس: "برشلونة عرض عليه التجديد سنتين، ويفكر في العرض السعودي لأنه أعلى من عرض النادي الإسباني، ولكن تشافي هيرنانديز يُريد استمراره".

وتحدث فيلكيس عن موقف النجم الكرواتي لوكا مودريتش، حيث قال: "مودريتش قادم إلى الدوري السعودي، سواء الصيف القادم أو الذي يليه".

وأشار خوسيه إلى أنه في حالة وجود رغبة من أي فريق سعودي للتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، ستتكفل إدارة ريال مدريد بطائرة خاصة للاعب من أجل التخلص منه".

واختتم رئيس تحرير ماركا تصريحاته مشددًا على أن الثنائي مودريتش وهازارد هما الأقرب للانتقال إلى الدوري السعودي خلال الوقت الحالي.

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