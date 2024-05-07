"لو كان الأمر بيدي" .. رئيس باريس سان جيرمان يتمنى إزالة مقاعد "حديقة الأمراء"!

"نحن أصغر فريق في دوري أبطال أوروبا"

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أن فريقه سيخوض أصعب مواجهة له منذ توليه مسؤولية النادي الفرنسي، اليوم الثلاثاء أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

ويستضيف باريس سان جيرمان، نظيره بوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء"، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز عملاق ألمانيا بهدف دون رد قبل أسبوع.

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها صحفية "ماركا" الإسبانية: "نحن سعداء باللعب أمام جماهيرنا. سيكونون اللاعب رقم 12 لدينا. لو كان الأمر بيدي، لقمت بإزالة جميع المقاعد من ملعب حديقة الأمراء حتى تكون الأجواء استثنائية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لاعبو باريس في غاية التركيز ولديهم ثقة، لكنها ليست ثقة مفرطة لأن لها تأثير سلبي، نحن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من المستحيل أن تكون واثقًا جدًا. يجب ألا ننسى أنهم صغار جدًا، والأصغر سنًا في نصف نهائي الأبطال".

وتابع ناصر الخليفي: "اليوم لن نمثل باريس سان جيرمان فقط، لكن فرنسا بأكملها وجميع مشجعينا في جميع أنحاء العالم".

وأشار رئيس باريس سان جيرمان، إلى أن "كل التفاصيل ستكون مهمة، سأفتخر بالفريق مهما كانت نتيجة مباراة الثلاثاء، لأننا نبني مشروعًا ضخمًا للمستقبل. نحن سعداء بكل ما فعله الفريق للوصول إلى هنا، وبفضل ذلك أصبح المشجعون سعداء اليوم".