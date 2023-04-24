رئيس إشبيلية يوجه رسالة إلى برشلونة: لسنا حمقى!

رئيس إشبيلية يرد على تصريحات لابورتا وإدارة برشلونة

لم يقنع دفاع جوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن ناديه في قضية نيجريرا باقي رؤساء الأندية ليخرج بيبى كاسترو، رئيس إشبيلية، ليوضح موقفهم من برشلونة بوضوح ويؤكد أنهم ليسوا حمقى ليصدقوا تبريرات لابورتا.

وتدور داخل المحاكم الإسبانية تحقيقات وأخرى شبيهة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للتعرف على سبب دفع نادي برشلونة مبالغ مالية لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق إنريكيز نيجريرا على مدار سنوات وصلت لما يقارب 7 ملايين ونصف المليون يورو.

وتحدث رئيس إشبيلية للصحافة في تصريحات نقلها موقع سبورت وقال: "لابورتا فعل ما عليه فعله؛ شرح للرابطة ما قاله في المؤتمر الصحفي وأدلينا كلنا برأينا. رد على تساؤلاتنا، لكنه لم يقل أي شيء جديد".

وواصل كاسترو "من قدموا الكثير للرابطة منا قلقين لأنها وصمة عار. أخبرناه بأننا كلنا لدينا مستشارين كانوا حكامًا لكن برواتب ضئيلة ولا نستوعب فكرة السبعة ملايين يورو المنفقة، لكن رده لم يقنعنا".

وتابع رئيس إشبيلية "علينا إنهاء الأمر لأن هناك أشخاصًا استفادوا من ذلك بدفعهم لحكم مسؤول بالاتحاد وكان لديه تأثير على الحكام. لسنا حمقى. وكذلك لسنا ضد برشلونة لكن لا يمكننا تمرير شيء كهذا. لأنه قبيح ومضر جدًا لليجا ولذلك كل الفرق قلقة".