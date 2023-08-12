رئيس إشبيلية يصدم ريال مدريد في مفاوضاته لضم بونو

تطورات مفاوضات ريال مدريد مع الحارس المغربي

رد رئيس نادي إشبيلية بيبي كاسترو على التقارير التي تربط انتقال حارس مرمى الفريق الأندلسي ياسين بونو بنادي ريال مدريد.

العديد من التقارير أفادت مؤخرًا أن المغربي ياسين بونو حارس عرين نادي إشبيلية سيكون خليفة تيبو كورتوا في ريال مدريد، بعد تعرض الحارس البلجيكي للإصابة.

كورتوا تعرض لقطع في الرباط الصليبي مما يعني غيابه عن الفريق لمدة أكثر من سبع أشهر، أي أنه لن يشارك طوال الموسم الذي بدأ لتوه، بينما لا يملك ريال مدريد في قائمته إلا الحارس الأوكراني الشاب أندري لونين.

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وقال كاسترو في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي المعروف "فابريزيو رومانو": "انتقال بونو إلى ريال مدريد؟ لا يوجد شيء حتى الآن، لا توجد محادثات من أجل ياسين".

وأضاف: "الحقيقة هي أنه ليس لدينا أي عروض أو معرفة بمصلحة أي فريق في بونو".

الحارس المغربي الدولي قاد فريقه في السنوات الماضية لتحقيق لقب الدوري الأوروبي مرتين، كما ساهم في تأهل تاريخي لبلاده إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.