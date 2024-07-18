رئيس أتلتيكو مدريد: الخوف من مبابي؟ .. هزمنا ريال مدريد في وجود كريستيانو رونالدو!

سيريزو يتحدث عن مستقبل جواو فيليكس ويودع القائد موراتا

شدد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، على عدم قلقه من التدعيمات القوية التي يجريها ريال مدريد في الميركاتو، خصوصًا بعد تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقال سيريزو في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "موراتا قرر الرحيل بهدوء، ولم نسبب له أي مشاكل، هنا يلعب الجميع في المكان الذي يريدون اللعب فيه، ولم تكن هناك مشكلة. إنه لاعب رائع، وقائد رائع للمنتخب الإسباني وأعتقد أنه سينجح في ميلان."

وسئل سيريزو عن تخوفه من شكل المنافسة مع ريال مدريد، بعد تعاقد الفريق الملكي مع مبابي، ليرد: "علينا أن نكون متسقين مع الإمكانيات التي يمتلكها كل فريق. هناك فرق لديها المزيد وأخرى لديها أقل، لكننا نملك أكثر من الآخرين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "في السنوات الأخيرة تمكنا من الحصول على مكان في أوروبا، وهو أمر لم يتمكن منه سوى عدد قليل جدًا. لقد فعلنا ذلك لسنوات عديدة متتالية، وفي تلك السنوات كان هناك ميسي ورونالدو وأتلتيكو فاز عليهما مرتين".

وفيما يتعلق بالتفكير في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، أجاب: "لقد قلت بالفعل أنهم جميعًا لاعبون رائعون. اعتقدت أنك ستخبرني بأشياء قمت بها بالفعل. كل ما لدينا هو مجرد مشاريع، والفريق الفني يعمل بشكل مستمر، وهم يقومون بعمل جيد وعندما نقوم بذلك، لديهم أشياء ثابتة سوف نبلغهم بها".

وختم سيريزو: "جواو فيليكس؟ إنه يستمتع بإجازته بعد بطولة أوروبا، هو لاعب عظيم ورائع وسينجح في أي فريق يذهب إليه. سيتعين علينا أن ننتظر عودته ونرى ما سيحدث وما يريده اللاعب".