رئيس أتلتيكو مدريد: لا أتمنى مباراة جيدة لفيليكس وأطالب الجماهير بهذا!

رئيس أتلتيكو مدريد يوجه رسالة لجماهير فريقه قبل لقاء برشلونة...

اجتمع مجلس إدارة نادي برشلونة، مع نظيره في أتلتيكو مدريد، لتناول الغداء قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في الدوري الإسباني، وتطرقا أثناء الجلسة للحديث عن مستقبل جواو فيليكس، لاعب الفريق الكتالوني المعار من أتلتيكو.

ويستقبل ملعب سفيتاس متروبوليتانو، مساء اليوم الأحد قمة مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني، والتي سيلعب فيها برشلونة مع أتلتيكو مدريد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، تحدث مع نظيره إنريكي سيريزو، عن مستقبل جواو فيليكس، في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

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وأشار التقرير إلى أن اللاعب البرتغالي، يريد الاستمرار في صفوف برشلونة، ومن جانبها تريد إدارة البلوجرانا الاحتفاظ باللاعب، ولكنها لا تنوي شراء اللاعب في الانتقالات الصيفية القادمة، بل تسعى لحسم الصفقة بطريقة مختلفة.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة يريد تمديد إعارة فيليكس في الموسم القادم، مع وضع خيار الشراء في نهاية الموسم المقبل مقابل 20 مليون يورو، وهو نفس المبلغ الذي دفعه أتلتيكو مدريد لاستعادة أنطوان جريزمان من برشلونة.

وقال سيريزو في تصريحات صحفية بشأن جواو فيليكس: "إنه أحد أفضل اللاعبين في صفوف برشلونة، والجميع يعرف وضعه أتمنى ألا يكون في أفضل حالاته في مباراة الليلة".

وتابع: "لا أعلم إذا كان سيشارك في اللقاء أم لا أو متى سيشارك، ولكن يجب أن نتعامل معه بطريقة تليق بلاعب سابق في أتلتيكو مدريد، ويحظى بالاحترام مثل باقي اللاعبين".