رئيس الوزراء الأسترالي يعد الشعب بعطلة حال الفوز بكأس العالم!

سيناريو مجنون.. هل سيتركهم ميسي؟

وعد رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز شعب البلاد بعطلة رسمية إذا فاز المنتخب الأسترالي بكأس العالم 2022.

ربما سجل فريق جراهام أرنولد أحد أشهر الانتصارات في تاريخ كرة القدم الأسترالية، بفوزه على الدنمارك 1-0 ليحجز مكانه في دور الـ16 في مونديال قطر 2022.

في أعقاب الفوز التاريخي، دعا الكثيرون إلى عطلة عامة للاحتفال بالإنجاز الأسترالي، ولكن لم يحدث ذلك ورئيس الوزراء عقب على هذا الأمر.

وقال ألبانيز لوسائل الإعلام: "لاحظت المطالبات العديدة في جميع أنحاء أستراليا لإعلان عطلة رسمية، هذا صعب قليلًا، لكن إذا فزنا بكأس العالم فقد تكون هذه قصة مختلفة، لذلك سنرى كيف ستسير الأمور. قد يكون من الصعب بعض الشيء مقاومة ذلك".

ويواجه المنتخب الأسترالي مهمة صعبة في دور الـ 16 حيث سيواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه المتعطشين للتتويج بأول لقب عالمي منذ 1986.