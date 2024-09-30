رئيس الهلال يتحرك .. اجتماع حاسم من فهد بن نافل لحل "الأزمة التي أغضبت جورج جيسوس"!

ماذا حدث داخل نادي الهلال؟!..

يستعد فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي "غير الربحية"، لعقد اجتماع حاسم في اليومين القادمين؛ من أجل حل أزمة ملعب "المملكة أرينا".

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الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لا يستطيع خوض مبارياته حاليًا، بـ"المملكة أرينا" في العاصمة الرياض؛ بسبب أعمال الإصلاحات والتوسعة التي يشهدها؛ وهو الأمر الذي أغضب المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، الذي أكد أن الزعيم تضرر من الابتعاد عن ملعبه - رغم مواصلة الانتصارات -.

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وحسب صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الإثنين، سيجتمع ابن نافل مع مسؤولي شركة "صلة" - وهي المعنية بتشغيل "المملكة أرينا" -؛ لحسم الموعد النهائي لجاهزية الملعب، والعودة لخوض المباريات عليه.

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الصحيفة كشفت عن أن الهلال، كان من المقرر أن يعود لخوض مبارياته على ملعب "المملكة أرينا"، يوم 13 أكتوبر القادم؛ إلا أن الموعد سيتأخر قليلًا.

وأعلنت الصحيفة أن الموعد الجديد المقرر أن يعود فيه الهلال إلى "المملكة أرينا"؛ سيكون في 26 أكتوبر 2024، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم، نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن ملعب "المملكة أرينا"، استضاف نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024، بين عملاقي مصر الأهلي والزمالك، مساء يوم الجمعة الماضي؛ حيث فازت القلعة البيضاء بـ"ركلات الجزاء".