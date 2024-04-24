"ملمحًا لمسؤولية العويس ومدافعًا عن جورج جيسوس" .. رسالة رئيس الهلال الأسبق للجماهير بعد نكسة العين

الهلال ودع البطولة الآسيوية في ليلة حزينة..

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن "سر" إقصاء الفريق الأول لكرة القدم، من دوري أبطال آسيا، على يد العين الإماراتي.

الهلال ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور نصف النهائي، على الرغم من الفوز "إيابًا" على العين (2-1)، في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث كان الفريق الأزرق قد سقط "ذهابًا" في الإمارات العربية المتحدة، بهدفين مقابل أربعة.

ابن مساعد اعتبر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن ثقة الهلال الزائدة، وتركيزه خلال مباراة الذهاب أمام العين، على مواصلة الرقم القياسي في سلسلة الانتصارات المتتالية؛ أدى إلى الخسارة الثقيلة بأربعة أهداف مقابل اثنين.

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وأشار رئيس الزعيم الأسبق، إلى أن الفريق الأزرق فتح المساحات في مباراة الذهاب؛ الأمر الذي استغله الفريق الإماراتي بشكل أكثر من رائع، بتسجيل 4 أهداف من هجمات مرتدة.

وأضاف: "كان الأجدى أن يشارك الحارس المغربي ياسين بونو (ذهابًا)، وأن يتحفظ الفريق في لعبه، ويركز على عدم تلقي أهداف؛ ولكن ما حدث كان العكس"؛ في تلميح ربما لتحمل حامي العرين السعودي محمد العويس، جزءًا كبيرًا من مسؤولية السقوط بالأربعة، في الإمارات.

وأكد عبدالرحمن بن مساعد، في نفس الوقت، على أن الإرهاق ظهر بوضوح على نجوم الهلال، في مباراة الذهاب ضد العين، والتي جاءت بعد مواجهتين قويتين أمام النصر والاتحاد، في كأس السوبر السعودي.

وأشاد ابن مساعد، بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مباراة الإياب على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية؛ قائلًا: "خطأ الذهاب، لا يلغي فكرة أن البرتغالي جورج جيسوس، مدرب كبير ورائع".

وطالب ابن مساعد، الجماهير الهلالية بمواصلة مساندة النادي، والثقة في إدارته والجهاز الفني للفريق الأول وجميع اللاعبين؛ خاصة أن المستويات التي تم تقديمها في الموسم الحالي؛ هي الأفضل على الإطلاق.