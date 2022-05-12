رئيس النصر يستاء من القوانين السعودية بعد انتشار هتاف "وينه .. كسرنا عينه"

الهتاف في الأساس خاص بجمهور النصر، لكنه انتشر في العالم بأكمله خلال كأس العالم قطر 2022

سخر مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، من معايير لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد انتشار هتاف "... وينه .. كسرنا عينه"، في العالم أجمع، خلال كأس العالم قطر 2022.

الهتاف بدأه الجمهور السعودي في المونديال بعدما حقق الأخضر الفوز التاريخي أمام المنتخب الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف وحيد، ليردد بعده الجمهور هتاف "ميسي وينه .. كسرنا عينه"، ثم تناقلت جماهير مختلف المنتخبات الهتاف نفسه مع تغيير "ميسي وينه" بحسب منافس كل فريق.

لكنه في الأساس خاص بجمهور النصر، إذ ردده عقب الفوز أمام الشباب برباعية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة 26 من الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقتها وقعت لجنة الانضباط غرامة مالية على العالمي بقيمة 92 ألف ريال، بداعي الإساءة للمنافس.

مسلي ذكّر جماهير ناديه بهذه العقوبة، فكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ".. وينه .. كسرنا عينه، أهزوجة ظريفة أصبح العالم يتناقلها، من يصدق أن نادي النصر تم تغريمه بسببها؟".

.. وينه .. كسرنا عينه



أهزوجه ظريفة أصبح العالم يتناقلها.



من يصدق أن نادي النصر تم تغريمه بسببها؟ pic.twitter.com/ne6p9OOcu2 — مسلّي آل معمر (@musalli9) December 5, 2022

يذكر أن جمهور النصر وقتها كان يقصد بهتافه خالد البلطان؛ رئيس الشباب، إذ يدخل الثنائي دائمًا في حالة شد وجذب وتلاسن قبل مواجهة الفريقين وخلالها وتستمر لأيام.