رئيس النصر: ظُلمنا أمام التعاون، والحكم السعودي أفضل من أولئك الأجانب

مسلي آل معمر يرد على رئيس التعاون

رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر ضمنيًا على جميع المشككين في انتصار الفريق اليوم على التعاون وعلى رأسهم رئيس النادي الضيف في ملعب مرسول بارك.

مواجهة الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي جاءت ممتعة ومثيرة خاصة في شوطها الثاني، وقد شهدت عدة أحداث تحكيمية أثارت جدلًا واسعًا أبرزها إلغاء هدف التعاون وعدم احتساب ركلتي جزاء طالب بها نجوم النصر واحتساب هدف فوز الأصفر رغم اعتراض نجوم سكري القصيم.

سعود رشودي رئيس نادي التعاون شن هجومًا لاذعًا على فيصل البلوي حكم المباراة وأكد عبر تصريحات عقب اللقاء أنهم كانوا الطرف الأفضل وخسروا بهدف من تسلل واضح، موضحًا أن المتسلل رونالدو حجب الرؤية عن مايلسون حارس مرمى فريقه خلال تسديد عبد الله مادو للكرة.

وأوضح الرشودي أنهم كانوا سيطلبون حكامًا أجانب لإدارة اللقاء لولا علمهم برغبة النصر عدم فعل ذلك متأخرًا، ليأتيه الرد سريعًا من آل معمر عبر تغريدة على تويتر.

رئيس النصر كتب "ألف مبروك لجماهير العالمي النقاط الثلاثة. كان بإمكاننا حسم اللقاء منذ الشوط الأول لو وُفق حكم ال (فار) في احتساب ضربة الجزاء".

وأضاف موضحًا سبب عدم طلب حكام أجانب وموجهًا دعوة لبقية أندية الدوري "عانينا سابقًا من أخطاء الحكام الأجانب (المغمورين)، والذين يظل الحكم السعودي أفضل منهم. لذا نقول: نعم للأجانب النخبة وننتظر تفاعل بقية الأندية".

يُشار إلى أن خسارة التعاون جمدت رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس فيما عاد النصر للصدارة بجانب الاتحاد والشباب بعدما وصل للنقطة الـ40.