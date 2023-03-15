رئيس النصر: حرضوا محمد كنو ويرفضون معاقبة الهلال!

لجنة الاحتراف رفضت الشكوى المقدمة من النصر ضد الهلال وبرأت فهد بن نافل وفهد المفرج

علق مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، على رفض لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، للشكوى المقدمة من قبل ناديه ضد جاره الهلالن فيما يتعلق بقضية لاعب الوسط محمد كنو.

كنو كان قد وقع للعالمي في يناير 2022 بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، لكنه عاد ومدد عقده مع الأزرق، ليتورط في قضية، ويتم إيقافه لعدة أشهر وحرمان الهلال من التعاقدات لفترتي انتقالات "الصيف والشتاء الماضيين".

لكن النصر طالب بمعاقبة فهد بن نافل؛ رئيس الزعيم، ومديره التنفيذي فهد المفرج، بتهمة تحريض اللاعب على مخالفة عقده مع العالمي، وهو ما قوبل بالرفض من لجنة الاحتراف.

وقال رئيس النصر في هذا الشأن، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "نحترم قرارات اللجنة، لكنها مستغربة بالنسبة لنا، يقولون (ليس هناك دليل)، إذًا العقد المقدم للجنة الاحتراف وموقع من الهلال، ماذا عنه؟، ما نفهمه أن لجنة الاحتراف أو الاتحاد السعودي لكرة القدم أن العقد غير صحيح، لا نعلم، في الأخير تركيزنا داخل الملعب ولن نشغل أنفسنا بأمور لن تفيدنا".

وبسؤاله عما إذا كان سيستأنف على القرارات، علق: "واضح من القرار أن اللجنة لا تريد معاقبة الهلال، لذلك لماذا نهدر وقتنا؟".