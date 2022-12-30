رئيس النصر: انضمام رونالدو أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد

النصر أعلن رسميًا ضم رونالدو

Shahid

أكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي أن انضمام كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد.

النصر أعلن رسميًا منذ قليل التعاقد مع النجم البرتغالي بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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النادي ارتبط باللاعب منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقد تمت مراسم توقيع العقود اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، ولم يكشف أي من الطرفين عن التفاصيل المالية للعقد لكن صحيفة ماركا كانت قد أكدت أن رونالدو سيحصل على 250 مليون يورو سنويًا تتضمن الراتب والمكافآت والإعلانات.

تويتر النصر نقل عن الرئيس قوله "هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم".

وأضاف "بوجود رونالدو في النصر سنمضي قدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".

يُشار إلى أن رونالدو سبق له اللعب لأندية سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وتلك أول مرة سيلعب فيها خارج أوروبا.

Shahid