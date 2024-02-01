رئيس الشباب يكشف .. كواليس مفاوضات الاتحاد على أضخم صفقة تبادلية!

كواليس مفاجئة في مفاوضات الاتحاد والشباب..

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كشف محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، عن كواليس "فشل" الصفقة التبادلية مع الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2024".

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نادي الاتحاد السعودي عرض الثنائي البرازيلي رومارينيو ومارسيلو جروهي على الشباب، مقابل الحصول على الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، في أضخم الصفقات التبادلية في السعودية.

وأكد المنجم في تصريحات مع برنامج "برا 18"، على أن مجلس إدارة الشباب رفض هذه الصفقة تمامًا؛ حيث كانت الرغبة الأولى؛ بناء فريق قوي، وليس التخلي عن أبرز النجوم.

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واعترف رئيس نادي الشباب، بأنه تفاوض مع الاتحاد، للتعاقد مع رومارينيو بشكل منفرد بعيدًا عن أي تبادل؛ خاصة أنه حصل عل موافقة اللاعب ولجنة الاستقطابات السعودية.

وأشار محمد المنجم، إلى تعطيل الاتحاد الصفقة، في اللحظات الأخيرة؛ ليتجه بعدها إلى الخيار البديل، وهو التعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش، من إشبيلية الإسباني.

وفجّر المنجم، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أن قيمة التعاقد مع راكيتيتش، أقل بكثير من رومارينيو، إذا كان قد انضم إلى الفريق الشبابي.

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