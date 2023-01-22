رئيس الزمالك: تأجيل مصير فيريرا .. وقدمنا شكوتين في كهربا

رئيس الزمالك يتحدث عن خسارة ديربي القاهرة أمام الأهلي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، بشأن مستقبل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض.

وخسر الزمالك على يد غريمه الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، بالجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد: "قررنا بقاء فيريرا مدربًا لفريق الزمالك، وسنتخذ القرار النهائي بشأنه بعد مباراة فاركو، بعد إجراء تصويتًا بين أعضاء مجلس الإدارة".

وتابع: "فيريرا حصل على صلاحيات لم يحصل عليها أحد ف يتاريخ نادي الزمالك وما حدث أمر محزن، ولم أتدخل في أمور فنية مع فيريرا، ولم أعقد معه أي جلسة على الإطلاق، ولم أطلب منه أي شيء".

وعن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، قال مرتضى: "سنقدم مذكرة رسمية في رابطة الأندية المحترفة المصرية ضد كهربا، لأنه أساء إلى الزمالك في لقاء، فهو تجاوز بالخطأ في حق النادي، وقدنا شكوى ضده لأنه لعب المباراة وهو موقوف".