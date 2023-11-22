رئيس الأهلي يُفجرها .. "لجنة الاستقطابات وعدتنا بضم ساديو ماني!"

مفاجأة مدوية بشأن ساديو ماني

SHAHID

فجر خالد العيسى رئيس المؤسسة غير الربحية بالنادي الأهلي، مفاجأة غير متوقعة بشأن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر الحالي.

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وقال العيسى خلال تصريحات لبرنامج "كورة روتانا": "كنا أول نادي يتفاوض مع ماني بشهادة اللاعب نفسه وشقيقه، والدليل على ذلك تحدث معه مواطنه إدوارد ميندي حارس الأهلي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق وزميله السابق في ليفربول".

العيسى أضاف: "عندما طُلب مني تحديد الأسماء التي نُريد ضمهما، قمنا باختيار ماني وسيرخيو راموس، بالإضافة لثلاثي الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وكاسيميرو وماركو فيراتي، بالإضافة إلى المهاجم روبرت ليفاندوفكسي".

وتابع: "بعدها تواصلت معي اللجنة الفنية في لجنة الاستقطابات، وأكدت لي أن ساديو ماني مبلغه عالي، وإذا جاء إلى دوري روشن سيكون للنادي الأهلي، وليس لفريق آخر، وفوجئنا بأن اللاعب انضم إلى النصر بعد 48 ساعة، وهذا لا يستحقه الأهلي بتاريخه".

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واختتم رئيس الأهلي تصريحاته قائلًا: "الأستاذ سعد اللذيذ رئيس لجنة الاستقطابات، لم يرد على اتصالاتي، ولكنني لا أعرف لماذا فعل هذا الأمر، ولكن النادي هو أقل الأندية حصولًا على حقه في ضم اللاعبين".

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