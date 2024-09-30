رئيس الأرجنتين يطلب وساطة مذيعة لمقابلة ميسي: هو الأفضل في التاريخ!

رئيس الأرجنتين يطلب وساطة لمقابلة ميسي...

طلب خافيير مايلي، رئيس دولة الأرجنتين وساطة إحدى المذيعات لمقابلة ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، وأسطورة المنتخب الأرجنتيني، مشددًا على مدى إعجابه بنجم منتخب بلاده.

وقال مايلي في تصريحات تلفزيونية: "أفضل ميسي بشدة، هناك مقاطع فيديو لي، أكدت فيها أنه أفضل لاعب على الإطلاق، عندما كان الناس يتحدثون عنه ويقللون منه".

وتابع: "يمكن للناس أن يكونوا جيدين في مجال واحد، ولكن ليس في كل شيء، إنه الأفضل في كل شيء، لهذا السبب ميسي لا يصدق".

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وأضاف في حديثه مع المذيعة المشهورة سوزانا خيمينيز: "عليك أن تحضري لي موعدًا حتى أتمكن من مقابلته، أود حقًا مقابلته".

وكان الرئيس مايلي، قد وجه دعوة لبعثة المنتخب الأرجنتيني، في الصيف الماضي إلى القصر الرئاسي، من أجل الاحتفال ببطولة كوبا أمريكا، ولكن بحسب المتحدث الرئاسي، فإن لاعبي التانجو لم يردوا على دعوة الرئيس.

جدير بالذكر أن البرغوث الأرجنتيني ميسي، من المنتظر أن يتواجد مع منتخب بلاده في التوقف الدولي القادم، منتصف شهر أكتوبر، عندما يلعب مع فنزويلا، ثم بوليفيا.