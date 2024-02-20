رئيس الأرجنتين يصف ميسي بـ"الوحش": أتمنى أن أتحدث معه!

"أفضل لاعب في كل العصور دون منازع"

صرح خافيير ميلي، رئيس الأرجنتين، بأن قائد المنتخب ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه "يتمنى لقاءه يومًا ما".

وسُئل ميلي، في مقابلة مع "La Nación+" عن العديد من الشخصيات من بينها ميسي، فقال: "ليو أفضل لاعب في كل العصور بدون منازع، إنه الأفضل في جميع جوانب اللعبة، إنه وحش".

لم يحظ ميلي أبدًا بفرصة مشاهدة بطل العالم (مع الأرجنتين في مونديال قطر 2022) عن قرب، وعن ذلك علق: "لم أحظ أبدًا بفرصة التحدث معه، أودّ ذلك".

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ووضع زعيم الأمة قائد التانجو على نفس مستوى بعض أهم الشخصيات الأرجنتينية في العالم، مضيفًا: "ربما أكون محظوظًا لو تمكنت من التحدث مع ميسي".

ويستعد ميسي لبداية مشواره مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، حيث يلتقي ريال سالت ليك، يوم الخميس المقبل الموافق 22 فبراير 2024.