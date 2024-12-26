أول رد رسمي .. رئيس الاتحاد العراقي يطالب بتجاهل "ضحكة يونس محمود" ضد المنتخب السعودي لهذا السبب!

أصداء الضحكة لا تزال مستمرة حتى الآن..

في أول رد رسمي.. علق عدنان درجال، رئيس اتحاد الكرة العراقي، على "ضحكة" نائبه يونس محمود، والتي تم وصفها بـ"الساخرة" من المنتخب السعودي.

يونس "ضحك" عند سؤاله بشأن ترشيح المنتخب السعودي، للتتويج بلقب بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ الأمر الذي اعتبره جمهور المملكة، بمثابة الاستخفاف والسخرية من الأخضر وتاريخه.

ورغم الهجوم السعودي العنيف عليه؛ رفض الأسطورة العراقية الاعتذار، مبررًا ذلك بأنه لم يقصد الإساءة أو السخرية من الأخضر السعودي، وأنه لا يوجد أي شخص يستطيع منعه من "الضحك"؛ ما أشعل الصراع بين الطرفين، بشكلٍ أكبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط كل ذلك.. تم سؤال درجال بشأن "ضحكة" يونس محمود المثيرة للجدل، وذلك عند ظهوره عبر شبكة قنوات "إس إس سي" السعودية، مساء اليوم الخميس؛ ليرد رئيس اتحاد الكرة العراقي قائلًا: "هذا ليس وقت الحديث عن مثل هذه التصريحات!".

وأكد عدنان درجال على ضرورة تركيز المنتخب العراقي وجميع مسؤوليه، على المواجهة المصيرية ضد نظيره السعودي، في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، والتي ستحدد المتأهل إلى دور نصف النهائي، وتجاهل أي أمور أخرى حاليًا.

العراق يواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الخليج "الكويت 2024".

جدير بالذكر أن البحرين تتصدر المجموعة الثانية في "خليجي 26"، برصيد 6 نقاط من انتصارين؛ بينما يحتل المنتخب السعودي "الوصافة" بـ3 نقاط، متقدمًا على العراق "الثالث" بفارق الأهداف؛ في الوقت الذي يقبع فيه اليمن في "قاع الترتيب"، بدون أي نقطة.