"كانت لدينا شكوك وطلبنا هذا الأمر" .. رئيس أتلتيك بيلباو يكشف حقيقة تدخله لمنع برشلونة من تسجيل داني أولمو

"هناك قواعد يلتزم بها الجميع"

كشف جون أوريارتي، رئيس نادي أتلتيك بيلباو، تدخله بأي اتصالات مع رابطة الليجا أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لمنع برشلونة من تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بيلباو، غدًا الأربعاء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري، بمشاركة أيضًا فريقي ريال مدريد وريال مايوركا.

ورغم ذلك أصر أوريارتي خلال مؤتمر صحفي أثناء تواجده في جدة لدعم فريقه خلال مشاركته بكأس السوبر الإسباني، على أن "هناك قواعد هي نفسها للجميع ويجب الالتزام بها"، وهي رسالة واضحة في هذا الصدد.

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ونفى رئيس أتلتيك بيلباو أن يكون جزءًا من "جبهة مشتركة" ساهمت في منع تسجيل مهاجم برشلونة، قائلًا: "لا أعرف من أين تأتي هذه المعلومات. كل ما يتعلق بالتسجيلات هو أمر يخص الدوري والاتحاد الإسباني لكرة القدم. نحن لسنا جزءًا من جبهة مشتركة".

وأضاف: "عندما كانت لدينا شكوك حول اللوائح، طلبنا من الهيئات ذات الصلة بهدف توضيح اللوائح لأنها شيء يجب الالتزام به. الشيء الوحيد الذي نفعله، إذا كانت لدينا أي شكوك، هو محاولة توضيحها".

ويؤكد أوريارتي في عدة مناسبات، أن تسجيلات برشلونة ليست مسؤوليتهم وهي أمور يجب التعامل معها بين النادي الكتالوني والهيئات ذات الصلة، ونأى بنفسه عن الأمر.

وقال رئيس بيلباو، إنه سيحتضن جوان لابورتا رئيس برشلونة غدًا دون أي مشكلة بسبب "العلاقة الجيدة جدًا" التي تربط الناديين، على الرغم من تآكلها في الأشهر الأخيرة بسبب قضية نيكو ويليامز.

وعندما سئل عن الجناح الإسباني الشاب، اكتفى بقول: "نيكو جزء من مشروع أتليتيك بيلباو".