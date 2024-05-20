التعون يقترب من حجز مقعد آسيوي في الموسم المقبل..

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أعرب الأسطورة الإيطالية جنارو جاتوزو، عن قبوله فكرة التدريب في دوري روشن السعودي، والموافقة على العرض المقدم من نادي التعاون، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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وكان رئيس نادي التعاون، سعود الرشودي، قد ألمح بإمكانية رحيل البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني للفريق، بعد أنباء انتقاله لتدريب نادي نيوم، الصاعد حديثًا إلى دوري يلو للدرجة الأولى، حيث قال إن النادي يرغب ببقاء شاموسكا ولكنه لم يوقع وقد يرغب بزيادة مالية، مضيفًا أن التعاون لا يقف على أحد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن وكيل أعمال المدرب جاتوزو، اشترط راتبًا سنويًا يقدر بمبلغ 8 ملايين يورو، فيما تم الاتفاق على بقية الأمور، بينما يبحث التعاون عن تمويل الصفقة الكبيرة مع أسطورة المنتخب الإيطالي، ضمن برنامج الاستقطاب، أسوة بنادي الاتفاق وتعاقده مع الإنجليزي ستيفن جيرارد.

ويبحث جاتوزو عن العودة للتدريب منذ رحيله عن أولمبيك مارسيليا في فبراير الماضي، فيما تولى الإيطالي، قيادة العديد من الأندية، مثل باليرمو وميلان، ونابولي الذي توج معه بكأس إيطاليا، ثم تولى تدريب فالنسيا الإسباني ومارسيليا الفرنسي.

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ويختتم التعاون موسم 2023-2024، بمواجهة الفيحاء والاتفاق، في 23 و27 مايو، ضمن الجولتين 33 و34 والأخيرتين من مسابقة دوري روشن السعودي، فيما بات سكري القصيم، قريبًا من حجز مقعد آسيوي، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري، المؤهل لبطولة دوري أبطال آسيا 2، برصيد 55 نقطة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن الاتحاد (الخامس).

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