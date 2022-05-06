رئيس النصر: لم نحصل على حقنا كاملًا في قضية كنو، وسنتقدم بشكوى لوزير العدل

أكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر أن القرارات الصادرة من اتحاد كرة القدم السعودي بخصوص قضية محمد كنو كانت جيدة وإيجابية، لكنها لم تمنح ناديه كامل حقه بل 70% منه فقط.

قضية كنو انفجرت في يناير الماضي بعدما أعلن الهلال تجديد عقده لـ3 مواسم قادمة، وبعدها أصدر النصر بيانًا يُعلن به توقيع اللاعب له، وقد تقدمت الأطراف جميعًا بشكوى لاتحاد الكرة السعودي بلجانه المختلفة والذي أصدر قبل عدة أيام قراراته الخاصة بالقضية.

ما هي قرارات اتحاد كرة القدم السعودي بخصوص قضية كنو؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد أوضحت أن كنو أنهى عقده الموقع مع النصر في الثالث من يناير الماضي دون أي سبب مشروع، وقد قررت إيقافه لمدة 4 أشهر ومنع الهلال من قيد لاعبين جديد خلال فترتي الانتقالات القادمتين.

وألزمت اللجنة اللاعب والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال سعودي هم 7.5 مليون ريال قيمة المبلغ المستلم من جانب اللاعب عند تقديم العقد و19.5 مليون ريال قيمة عقده مع العالمي.

ولم يُبد أي من النصر والهلال رضاهما عن تلك القرارات وقد أكدت عديد التقارير الصحفية أنهما في طريقهما للاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي.

ماذا قال رئيس النصر عن قرارات اتحاد الكرة بخصوص قضية كنو؟

آل معمر أبدى رضاه عن قرارات اتحاد كرة القدم، لكنه في نفس الوقت وصفها بغير الكافية، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC" عقب الفوز الكبير للنصر على الشباب 4-2 في الدوري السعودي.

إذ قال "وجهة نظري الشخصية أن النصر حصل على 70% من حقه، يُسجل للاتحاد السعودي أنه اتخذ العقوبات الرياضية والقرارات المناسبة في مثل تلك التجاوزات، لكننا لم نحصل على كامل حقنا بل 70% منه فقط ولذا سنستألف لدى مركز التحكيم للحصول على حقنا كاملًا".

أضاف "لم نحصل على كامل حقنا من التعويض المالي، المفترض أن نحصل على 27 مليون ريال قيمة العقد بجانب 7.5 مليون قيمة مقدم العقد، حقنا أن نُقدم الاستئناف وحق غرفة فض المنازعات اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا".

تابع "حالة الهلال والنصر وكنو واضحة جدًا ولا تحتاج أي اجتهادات، وقد ظهر الكثير من الحديث مؤخرًا يحمل العديد من الأكاذيب من أطراف مختلفة، ونحن نعمل حاليًا على شكوى لدى وزير العدل ضد بعض المحاميين الذين يستغلون مهنتهم للتأثير على صناع القرار، بعضهم يعمل لدى المنافس وبعضهم يعمل لدى أطراف نرتبط معها بقضايا مختلفة، سنقدم شكوى لوزير العدل ولدينا قائمة بها 5 محامين".

#ملعب_SBC | مسلي آل معمر - رئيس نادي #النصر: نادي النصر حصل على 70% من حقه في قضية كنو، وسنقدم استئناف لأخذ حقنا بالكامل. pic.twitter.com/BgdkdgQe2j — #ملعب_SBC (@sbcsport) May 6, 2022

وأتم آل معمر حديثه بالإشارة إلى أن الحديث عن أن أخ كنو الذي وقع العقد أو أن النصر وقع معه خارج الفترة القانونية لا يمت للحقيقة بصلة.

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