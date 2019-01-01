رييس وأستوري ووفيات هزت عالم كرة القدم

تعددت الأسباب والموت واحد

أعلن نادي إشبيلية وفاة نجمه السابق خوسيه أنطونيو رييس مساء السبت في حادث سيارة عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين، ليكون الفاجعة الأحدث في عالم كرة القدم.

وشهد عالم الساحرة المستديرة عدة وفيات لنجوم سابقين داخل وخارج أرضية الملعب نستعرضها بالتقرير التالي.

دافيدي أستوري - مارس 2018

توفي قائد فريق فيورنتينا دافيد أستوري عن عمر ناهز الـ31 عامًا، وهو في غرفته في الفندق الذي كان يُقيم فيه فريقه استعدادًا لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي، ليصبح أحدث

الضحايا في ملاعب كرة القدم.

السكتة القلبية هي السبب الشائع في أغلب الوفيات في كرة القدم، لكن كما يقول المثل «تعددت الأسباب والموت واحد» ونستعرض معكم أبرز الوفيات التي هزت عالم كرة القدم في الألفية الجديدة.

جون إيكوروما - فبراير 2000

سقط لاعب منتخب نيجيريا دون 17 عامًا، جون إيكوروما على أرض الملعب في الإمارات خلال مباراة ودية رفقة فريق الوحدة أمام نادي أستونا الكازاخستاني قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة بعد تعرضه لأزمة قلبية، وتوفي في المستشفى في وقت لاحق.



كاتالين هالدان - أكتوبر 2000

صدمة كبيرة هزت أركان الكرة الرومانية، بعد وفاة اللاعب الدولي كاتالين هالدان، إثر سكتة دماغية خلال إحدى المباريات الودية رفقة فريقه دينامو بوخارست، وكان يبلغ من العمر 24 عامًا.



سيرهي بورخون - أغسطس 2001

تعرض حارس سيسكا موسكو، سيرهي بورخون لإصابة بعد حادث تصادم بالرأس مع مهاجم أنجي بودون بدونوف، الذي أصيب أيضًا بصدمة خطيرة في الرأس. في البداية اعتقد أن الإصابة طفيفة، حيث استبدال بورخون بعد تعرضه لكسر في الأنف، لكنه دخل في غيوبة فجأة بعد ذلك، وتعرض لنزيف في المخ نتج عنه وفاته بعد 9 أيام.



يوسف بلخواجة - سبتمبر 2001

في المغرب، توفي لاعب الوداد يوسف بلخوجة بعد أن وافته المنية إثر سكتة قلبية في نصف نهائي كأس المغرب أمام الرجاء، حيث سقط على الأرض في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول. نُقل اللاعب إلى المستشفى قبل استئناف المباراة التي انتهت بانتصار الوداد، لكن فرحة الفوز تحولت لدموع حزن بعد وصول خبر وفاته في المستشفى.



كريستيان نيامتو - فبراير 2002

تعرض نيامتو لضربة من دون قصد بالركبة أصابت فكه الأسفل من قبل زميله ماريوس سولياب، ليدخل مستشفى نيقوسيا ويتوفى بعد أسبوع.



هيرنان جافيريا، جيوفاني كوردوبا - أكتوبر 2002

تعرض فريق ديبورتيفو كالي الكولومبي لصاعقة برق خلال حصة تدريبية، تسببت في وفاة اثنين من اللاعبين، وهم هيرنان جافيريا الذي توفي على الفور، لكن لم يتم الإعلان عن وفاته حتى وصوله إلى المستشفى، حيث كان يبلغ من العمر 32 عامًا وترك زوجة وطفلين، أما كوردوبا فتوفى بعد 3 أيام.



مارك فيفيان فو - يونيو 2003

واحدة من أشهر حالات الوفاة على أرض الميدان. سقط اللاعب الكاميروني مارك فيفيان فو فجأة على أرض الملعب خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام كولومبيا في ليون الفرنسية في بطولة كأس القارات وتوفي نتيجة سكتة قلبية، وقيل أنها جاءت نتيجة تضخم عضلة القلب.



ميكلوس فيهر - يناير 2004

شارك فيهر كبديل في مباراة فريقه بنفيكا أمام فيتوريا جيماريش وصنع الهدف الوحيد في تلك المباراة، قبل أن يسقط على الأرض فجأة بعد معاناة من عدم انتظام ضربات القلب. توفي في وقت لاحق من تلك الليلة.

بعد وفاته قام بنفيكا بتجميد القميص رقم 29 تكريمًا له، وقد وضع جثمانه في ملعب النور الخاص بالنادي قبل دفنه في بلاده المجر. سافر فريق بنفيكا بكامله إلى المجر، وقدم النادي لعائلته ميدالية بطولة الدوري 2004/2005، كما شيد تمثال نصفي له خارج الملعب.



محمد عبدالوهاب - أغسطس 2006

عاشت الكرة المصرية فاجعة كبيرة، بنبأ وفاة الظهير الأيسر لمنتخب مصر والنادي والأهلي، محمد عبدالوهاب، إثر أزمة قلبية حادة وهو في حصة تدريبية مع ناديه.



أنتونيو بويرتا - أغسطس 2007

كان بويرتا يبلغ من العمر 22 عامًا عندما انهار في منطقة الجزاء خلال مبارة فريقه إشبيلية الافتتاحية للموسم في الدوري الإسباني أمام خيتافي في عام 2007، بعد أن عانى من سكتة قلبية. توفى بعد 3 أيام في المستشفى، وحضر جنازته لاعبي إشبيلية إلى جانب لاعبي منافسيهم في المدينة ريال بيتيس.

كل لاعبي إشبيلية ارتدوا اسمه على قمصانهم عندما واجهوا ميلان في كأس السوبر الأوروبي 2007، وقد ارتدى سيرجيو راموس قميصًا يحمل اسمه عندما حققت إسبانيا يورو 2008، وكأس العالم 2010.



فيل دونيل - ديسمبر 2007

كان مدرب فريق ماذرويل الإسكتلندي يستعد لاستبدال دونيل، لكن الأخير سقط فجأة في الملعب وتوفي بسبب تضخم البطين الأيسر. حاول أطباء النادي إنقاذ حياته لكنه توفى بعد بضع ساعات في المستشفى.



دانيال خاركي - أغسطس 2009

يحظى قائد برشلونة بمكانة كبيرة في قلوب جمهور الغريم إسبانيول، بعد أن رفع قميصًا يُظهر اسم قائدهم الراحل دانيال خاركي، وهو يحتفل بهدف الفوز بكأس العالم 2010.

توفي خاركي خلال تحضيرات فريقه للموسم في إيطاليا، بشكل مأساوي خلال حديثه على الهاتف مع صديقته الحامل. حاولت الخدمات الطبية إنقاذ حياته لمدة ساعة، لكن اللاعب كان قد فارق الحياة.



بيرماريو موروسيني - أبريل 2012

كان موروسيني يلعب معارًا في ليفورنو من أودينيزي عندما تعرض لسكتة قلبية خلال مباراة لفريقه في السيري بي أمام بيسكارا. تم نقله إلى المستشفى، وعلى الرغم من تأخر وصوله كونه ذهب بسيارة شرطة، لكن الطبيب قال إن هذا لم يحدث فرقًا عندما توفي بعد ذلك.

توقفت جميع مباريات الدوري الإيطالي في ذلك الوقت، وقام ليفورنو بتجميد القميص رقم 25 تكريمًا له. ترك موروسيني شقيقته المعاقة من دون أسرة، لكن نجم أودينيزي أنطونيو دي ناتالي أعلن تكفله بدعمها والاعتناء بها.

شيخ تيوتي - 2017

توفي نجم خط وسط نادي نيوكاسل السابق، الإيفواري الشيخ تيوتي، خلال تدريبات فريقه، بيجينج إنتربرايس الصيني، متأثرًا بأزمة قلبية حادة.