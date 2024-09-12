ريو فيرديناند يكشف.. حين كادت زوجته تقتله بسبب كريستيانو رونالدو!

كواليس طريفة في فترة ما قبل انضمام "الدون" إلى مانشستر يونايتد

كشف أسطورة مانشستر يونايتد ريو فيرديناند موقفا طريفًا حدث بينه وبين كريستيانو رونالدو إبان الفترة التي انضم فيها الأخير إلى مانشستر لثاني مرة.

وقال فيرديناند في تصريحات أثناء لقائه برونالدو على قناة الأخير على "يوتيوب": "لقد تحدثنا على الهاتف حينما كنت في طريقك للتوقيع لمانشستر يونايتد، حين كنت تتفاوض من أجل العودة، زوجتي أرادت قتلي لأن الساعة كانت الواحدة صباحًا حين هاتفتني!".

وأضاف: "لقد قلت لي: (ريو.. كيف حالك؟ هل يمكن أن نفعل ذلك؟ لقد أنهيت الأمور بالتوقيع ليونايتد، لقد كان أمرًا جميلًا لأنني أتذكر كم كان صوتك سعيدًا، ثم بات الأمر مرًا بعض الشيء".. في إشارة إلى النهاية السيئة لتجربة "الدون" مع الشياطين الحمر.

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ورد رونالدو على فيرديناند بالقول: "لا أحتاج إلى إثبات ما إذا كنت على صواب أو خطأ، لم تعد قضيتي أصلًا، أقول ما ينبغي عليه قوله، بالنسبة لي الأمور انتهت".

وأردف: "لكن للأمانة، ما أريده لمانشستر يونايتد دائمًا هو تحقيق الأفضل، أن يبنوا أفضل فريق يستطيعون بناءه، أحب ذلك النادي، ولست من نوعية الأشخاص الذين ينسون الماضي".