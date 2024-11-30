"اهدأ قليلًا يا أخي!" .. أسطورة مانشستر يونايتد يوجه رسالة لـ"ماكينة الأهداف" كريستيانو رونالدو

الدون قاد النصر للعودة إلى سكة الانتصارات

وجه ريو فيرديناند، قائد مانشستر يونايتد السابق، رسالة إلى النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، لاعب النصر بعد تألقه في مباراة فريقه الأخيرة أمام ضمك بالدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفين ليقود النصر إلى الفوز على ضمك (2-0)، أمس الجمعة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

ورفع رونالدو رصيده التهديقي إلى 9 أهداف هذا الموسم كثاني أفضل هدّاف في المسابقة حتى الآن، خلف مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش المتصدر بفارق 3 أهداف، بينما وصل الدون إلى هدفه الـ15 إجمالًا في جميع المسابقات.

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ونشر رونالدو على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، صورة من المباراة وعلق عليها "3 نقاط وهدفان ونستمر!"، في إشارة إلى مساهمته البارزة مع النصر لمطاردة الهلال والاتحاد على صدارة الدوري السعودي.

وكان ريو فيرديناند أبرز المعلقين على صورة الدون، حيث كتب: "اهدأ قليلًا يا أخي!"، في إشارة إلى أن أرقامه القياسية لا تتوقف، رغم تقدمه في العمر (سيتم عامه الأربعين في فبراير المقبل).

وبفوزه على ضمك، عاد النصر لسكة الانتصارات بعد أن كان تعرض لأول هزيمة في الموسم الجاري أمام القادسية الأسبوع الماضي، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، متفوقًا على القادسية، صاحب نفس الرصيد، بفارق الأهداف.