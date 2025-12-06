خاص | ريو فيرديناند : لست سعيدًا بقرعة كأس العالم 2026 وهذا ما يُقلق جميع المدربين من البطولة

وفي حديثه على خشبة المسرح بعد وقت قصير من انتهاء القرعة، قال فرديناند: "حسناً يا رفاق، ها هو ذا. لقد انتهى الأمر. ما زلنا هنا في المبنى. هنا أُجريت قرعة كأس العالم 2026.

كنت على المسرح مع بيج شاك [شاكيل أونيل] وكيفن هارت وهايدي كلوم وتوم برادي وواين جريتزكي وجميع الأشخاص الآخرين الذين كانوا هناك.

"لقد كانت أمسية رائعة هنا يا رجل. لقد لعبت كرة القدم أمام جماهير غفيرة، لكنني لم أشعر بهذا القدر من التوتر من قبل لأن... أعتقد أن التوتر الذي أشعر به عندما ألعب كرة القدم يمكن التحكم فيه إلى حد ما. أما في هذه الحالة، فالأمر يتعلق بالغموض والمجهول. كيف سأكون ردة فعلي؟ هل ستتمكن ساقاي من حملني إلى حيث أريد أن أذهب؟

"كل هذه الأشياء التي تقلقك وتشغل بالك، لكن بمجرد أن خرجت إلى هنا بعد بضع دقائق، شعرت بالراحة وساعدني اللاعبون. كل هؤلاء اللاعبون ذوو خبرة كبيرة. لذا كان من الرائع أن أكون جزءًا من ذلك".

Getty Images

ورداً على قرعة دور المجموعات التي ستواجه فيها إنجلترا كرواتيا وبنما وغانا، قال فرديناند: "لم أكن سعيداً بمجموعة إنجلترا، كما تعلم.

"تريد مجموعة تقول فيها: "اسمعوا، يمكننا أن نتسلل من هناك. لا توجد مباريات صعبة كثيرة". لكن لدينا كرواتيا، كرواتيا بقيادة [لوكا] مودريتش، وغانا، وبنما.

أعتقد أن بنما ستكون فريقًا يجب أن نفوز عليه، لكن غانا وكرواتيا ستجعلان الأمر صعبًا. ستكون مباريات صعبة.

"ما زلت أتوقع فوزنا بالمجموعة والخروج منها، لكنني كنت أود أن أرى مهمة أسهل قليلاً، مساراً أسهل في تلك المجموعة."

Getty Images

وقدم فرديناند بعض الأفكار حول توقعات مدرب إنجلترا توخيل، وأضاف: "كنت مع توماس توخيل الليلة الماضية. يبدو أنه مرتاح جدًا لوجوده هنا ولتحديد المكان الذي سيلعبون فيه، والمواقع، ومرافق التدريب.

"لذا، هذا ما كان يقلق جميع المدربين هنا أمس. نعم، نحن قلقون بشأن المجموعة التي سنكون فيها، ولكننا قلقون أيضًا بشأن المكان الذي سنقيم فيه ومكان مرافق التدريب حتى يتمكنوا من استيعاب كل ذلك في أذهانهم والبدء في الاستعداد.

"الآن بعد أن تم الإعلان عن المجموعات، سنعرف غدًا أين ستقام المباريات وأين تقع الملاعب ومواعيد المباريات. لذا سنعرف المزيد من التفاصيل غدًا. لكن بشكل عام، كانت القرعة جيدة. استمتعت بها حقًا".