لإنهاء أزمة الفرص الضائعة .. ريو فيرديناند يطلب من آرسنال ضم كريم بنزيما من الاتحاد!

هل يتحرك آرسنال للتعاقد مع بنزيما؟

دعا أسطورة مانشستر يونايتد، ريو فيرديناند، إدارة آرسنال إلى التعاقد مع المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية، في محاولة لإنهاء معاناة الفريق الهجومية تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

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وتعرض آرسنال لانتكاسات مؤلمة مؤخرًا، حيث خسر 2-0 أمام نيوكاسل في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، قبل أن يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد.

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وعلى الرغم من أن الفريق سدد نحو 50 كرة على المرمى في المباراتين، إلا أنه سجل هدفًا وحيدًا، ما زاد من الضغوط على المهاجم الألماني كاي هافيرتز بعد إهداره للعديد من الفرص.

قال فيرديناند خلال تصريحاته لقناة TNT Sports قبل مباراة الديربي أمام توتنهام: "لو كنت مكان آرسنال، لتعاقدت مع كريم بنزيما على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، قدموا له العرض! أين أنتم يا جماهير أرسنال؟!".

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بنزيما، الذي انتقل إلى نادي الاتحاد السعودي في يوليو 2023، يبلغ من العمر 37 عامًا، لكن فيرديناند يعتقد أن خبرة اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2022 وقدرته التهديفية قد تكون كافية لإحداث الفارق في موسم آرسنال.

في المقابل، اقترح المحلل الكروي ألي مكويست التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، المعار إلى جلطة سراي من نابولي، قائلًا: "أوسيمين لا يزال يسجل الأهداف في تركيا، صحيح أن مستواه ليس كما كان مع نابولي، لكنه يمكن أن يستعيد تألقه".بدوره، أيد بيتر كراوتش فكرة التعاقد مع أوسيمين، لكنه اعتبر أن مهاجم نيوكاسل، ألكسندر إيزاك، هو الخيار المثالي: "إيزاك هو اللاعب الذي يمكنه تغيير مصير أي فريق، أنفقوا ما تشاؤون للتعاقد معه".