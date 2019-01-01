ريوس: أنا محظوظ لاحتساب هدفي

ماركو ريوس نجم بروسيا دورتموند يعترف بلمس الكرة بيده في هدفه الأول بشباك فريق يوردينجين خلال مواجهة كأس ألمانيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب ماركو ريوس نجم فريق بروسيا دورتموند عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه للفوز على نظيره يوردينجين في كأس ألمانيا مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد من خلالها أنه يشعر بحظ كبير بعدما تم احتساب هدفه الأول رغم لمسه للكرة بيده قبل أن يودعها في المرمى.

وقال ريوس: "أشعر أنني محظوظ، لو كنت قد سجلت هذا الهدف في الدوري الألماني لكان قد تم إلغاءه، ولم أشعر بالأمر في المباراة لكنني شاهدت الإعادة فيما بعد".

سانشو: لا أخطط للرحيل عن بروسيا دورتموند ورويس قدوتي

وأضاف: "لقد كنا محظوظين أننا نلعب في كأس ألمانيا، وفريق يوردينجين لم يكن محظوظًا لإحتساب هذا الهدف، هذا كل ما لدي في هذا الشأن".

وأكمل: "لم أشعر بالأمر لأنني كنت أتحرك بسرعة ولم أنظر للكرة، في الواقع اعتقدت أن دفاعهم هو من هيأ الكرة لي، وتصورت أنها ذهبت بعيدًا للحظة لكنني وجدتها معي وسجلتها".

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند كان قد حقق الفوز بالأمس بهدفين نظيفين خلال الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا على نظيره يوردينجين وتأهل للدور المقبل.